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أبو جبل يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:41 م
أبو جبل يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك
أبو جبل
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الفجر الرياضي
 

أعلن محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة الحالي والزمالك السابق عن تجدد مفاوضات الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ورحب أبو جبل بالعودة للزمالك حال جدية مسؤولي النادي في المفاوضات لاستعادته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وأفاد أبو جبل في تصريحات خاصة أنه لا يمانع في العودة للزمالك حال موافقة إدارة سموحة على رحيله للقلعة البيضاء خاصة وأنه جدد تعاقده خلال الأيام الماضية مع النادي السكندري في ظل شعوره بالراحة داخل سموحة.


يذكر أن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض كان قد أعلن خلال تصريحاته في وقت سابق عن رغبة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق في تدعيم مركز حراسة المرمى وكان علي لطفي حارس إنبي ضمن المرشحين للانتقال للفريق الأبيض في الفترة الحالية.

المزيد عن: كورة سموحة رياضة الزمالك أبوجبل
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