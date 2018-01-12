صراع إنجليزي على بنزيما

وصل عرضين من إنجلترا للفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد عرضين للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلم في ظل رغبة الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس النادي في رحيله.









وتلقى بنزيما اتصالين من فريقي آرسنال وتشيلسي للانتقال إلى صفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن اللاعب رفضهما مبديا رغبته في البقاء مع الفريق الملكي.









يذكر أن بنزيما يشعر بالراحة بالعيش في العاصمة الإسبانية مدريد بالرغم من المستوى المتذبذب الذي يقدمه منذ بداية هذا الموسم، حيث شارك في 20 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.