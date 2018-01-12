مذيع "الحدث اليوم" لـ أصغر عريس: "تعرف إيه عن الجواز".. والأخير: "معرفش"





وقال "جابر" خلال حواره بالبرنامج أن خطوبته لحبيبة أمر صحيح.



من جانبها، قالت هناء مصطفى، والدة العريس الصغير إن لديها ورم في العين وجلطة في المخ ولذلك قامت بخطبة ابنها، مشيرة إلى أن الزواج سيتم عقب 8 سنوات.



ولفتت إلى أن الطبيب المعالج لها أخبرها أنها لن تعيش طويلًا، معلقة: "معملناش حاجه غلط".



وأشارت إلى أنها قامت بخطبة ابنها لحبيبة بعد أن قامت ببيع مصوغاتها الذهبية لشراء الشبكة.



داعب هاني الهواري مقدم برنامج "أحداث الساعة" عبر قناة "الحدث اليوم"، أصغر عريس في مصر ويدعى محمد جابر، قائلًا "تعرف ايه عن الجواز" ورد عليه الأخير: "معرفش حاجة خالص".