ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مذيع "الحدث اليوم" لـ أصغر عريس: "تعرف إيه عن الجواز".. والأخير: "معرفش"

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:41 م
مذيع الحدث اليوم لـ أصغر عريس: تعرف إيه عن الجواز.. والأخير: معرفش
أصغر عروسين
طباعة
داليا الحسين
 
داعب هاني الهواري مقدم برنامج "أحداث الساعة" عبر قناة "الحدث اليوم"، أصغر عريس في مصر ويدعى محمد جابر، قائلًا "تعرف ايه عن الجواز" ورد عليه الأخير: "معرفش حاجة خالص".

وقال "جابر" خلال حواره بالبرنامج أن خطوبته لحبيبة أمر صحيح.

من جانبها، قالت هناء مصطفى، والدة العريس الصغير إن لديها ورم في العين وجلطة في المخ ولذلك قامت بخطبة ابنها، مشيرة إلى أن الزواج سيتم عقب 8 سنوات.

ولفتت إلى أن الطبيب المعالج لها أخبرها أنها لن تعيش طويلًا، معلقة: "معملناش حاجه غلط".

وأشارت إلى أنها قامت بخطبة ابنها لحبيبة بعد أن قامت ببيع مصوغاتها الذهبية لشراء الشبكة.
المزيد عن: مصر التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
ماليزيا
-
x
10:00
-
الأردن
فلسطين
-
x
10:00
-
كوريا الشمالية
السعودية
-
x
13:30
-
العراق
تايلاند
-
x
13:30
-
اليابان
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
2
x
17:15
2
الرائد
الأهلي
4
x
19:00
0
الباطن
دوري الخليج العربي الاماراتي
دبا الفجيرة
1
x
15:00
3
الوحدة
عجمان
1
x
15:05
1
الجزيرة
الوصل
0
x
17:45
3
العين
دوري نجوم قطر
الأهلي
1
x
15:20
2
الغرافة
السيلية
-
x
17:30
-
العربي
كأس الجزائر 2017
مولودية البيض
0
x
15:30
0
نادي بارادو
جمعية عين مليلة
0
x
15:30
0
اتحاد الاخضرية
دفاع تاجنانت
0
x
15:30
0
مولودية سعيدة
الإتحاد الرياضي لبلدية بلخير
0
x
15:30
0
أولمبى المدية
مولودية بلدية الحساسنة
0
x
15:30
1
مولودية بجاية
شباب الزاوية
1
x
15:30
0
نجم مقرة
شباب رياضي بلوزداد
1
x
17:00
-
نادي نجوم وسط ايليزي
كأس السوبر المصري
الأهلي
1
x
18:00
0
المصري البورسعيدي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
خيتافي
-
x
22:00
-
مالاجا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
21:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
-
x
21:45
-
جانجون
الدوري البرتغالي الممتاز
تشافيس
-
x
22:30
-
فيتوريا جيماريش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/13/2018 12:03:05 AM