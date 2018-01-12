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"السادات" داعيًا إلى لم الشمل العربي: "لو محصلش هندفع الثمن"

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:39 م
السادات داعيًا إلى لم الشمل العربي: لو محصلش هندفع الثمن
السادات
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هدى عبدالرازق
 
طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب االإصلاح والتنمية، أن نشهد الفترة المقبلة لم الشمل العربي، معقبا: "كلنا هندفع الثمن لو معملناش كده".

وأشار "السادات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر نجحت في إتمام المصالحة الفلسطينية، فضلا عن جهودها في القضية السورية والليبية، مضيفا: "مش مهم مين هيروح لمين، المهم نلم شمل العرب".
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