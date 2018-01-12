صفوت العالم: لا يوجد مانع من وجود معارضين نافعين للدولة (فيديو)

قال الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه لا يوجد مانع من وجود معارضين نافعين للدولة، لافتًا إلى أن الإعلام عليه دور أن يساعد زيادة الوعي للمواطنين بقبول فكرة المعارضة النافعة.



وأضاف "العالم"، خلال لقائه ببرنامج "اون اليوم"، المذاع على فضائية "اون لايف"، مساء الجمعة، أن كثيرًا من المنافقين قد يكونوا أكثر ضررا على المجتمع من المعارضين الذين لديهم حرص وحرب لهذا البلد، مشيرًا إلى أن هناك إعلاميين يتحدثون كأنهم يتحدثون باسم الرئاسة وبأسلوب لا يليق إطلاقا بها.