ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صفوت العالم: لا يوجد مانع من وجود معارضين نافعين للدولة (فيديو)

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:37 م
صفوت العالم: لا يوجد مانع من وجود معارضين نافعين للدولة (فيديو)
الدكتور صفوت العالم
طباعة
وليد حمدي
 
قال الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه لا يوجد مانع من وجود معارضين نافعين للدولة، لافتًا إلى أن الإعلام عليه دور أن يساعد زيادة الوعي للمواطنين بقبول فكرة المعارضة النافعة.

وأضاف "العالم"، خلال لقائه ببرنامج "اون اليوم"، المذاع على فضائية "اون لايف"، مساء الجمعة، أن كثيرًا من المنافقين قد يكونوا أكثر ضررا على المجتمع من المعارضين الذين لديهم حرص وحرب لهذا البلد، مشيرًا إلى أن هناك إعلاميين يتحدثون كأنهم يتحدثون باسم الرئاسة وبأسلوب لا يليق إطلاقا بها.
المزيد عن: صفوت العالم التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
ماليزيا
-
x
10:00
-
الأردن
فلسطين
-
x
10:00
-
كوريا الشمالية
السعودية
-
x
13:30
-
العراق
تايلاند
-
x
13:30
-
اليابان
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
2
x
17:15
2
الرائد
الأهلي
4
x
19:00
0
الباطن
دوري الخليج العربي الاماراتي
دبا الفجيرة
1
x
15:00
3
الوحدة
عجمان
1
x
15:05
1
الجزيرة
الوصل
0
x
17:45
3
العين
دوري نجوم قطر
الأهلي
1
x
15:20
2
الغرافة
السيلية
-
x
17:30
-
العربي
كأس الجزائر 2017
مولودية البيض
0
x
15:30
0
نادي بارادو
جمعية عين مليلة
0
x
15:30
0
اتحاد الاخضرية
دفاع تاجنانت
0
x
15:30
0
مولودية سعيدة
الإتحاد الرياضي لبلدية بلخير
0
x
15:30
0
أولمبى المدية
مولودية بلدية الحساسنة
0
x
15:30
1
مولودية بجاية
شباب الزاوية
1
x
15:30
0
نجم مقرة
شباب رياضي بلوزداد
1
x
17:00
-
نادي نجوم وسط ايليزي
كأس السوبر المصري
الأهلي
1
x
18:00
0
المصري البورسعيدي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
خيتافي
-
x
22:00
-
مالاجا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
21:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
-
x
21:45
-
جانجون
الدوري البرتغالي الممتاز
تشافيس
-
x
22:30
-
فيتوريا جيماريش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/13/2018 12:03:09 AM