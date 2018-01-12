رئيس المصري يُعلن موقفه النهائي من بيع حمدي للزمالك

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن موقف ناديه من بيع محمد حمدي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.









وقال حلبية في مداخلة هاتفية له برنامج "مش كورة وبس" عبر فضائية "HBC" :" لن نوافق على إنتقال محمد حمدي إلى نايد الزمالك في يناير الجاري، لعدم وجود البديل ولحاجه الفريق لجهوده في الفترة القادمة".