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عضو الإسماعيلي يكشف صفقات قوية للدراويش

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:34 م
عضو الإسماعيلي يكشف صفقات قوية للدراويش
الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

كشف إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، عن الصفقات التي سيبرمها الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وقال فارس في مداخلة هاتفية له ببرنامج "مش كورة وبس" عبر فضائية "HBC" :" قريبًا جدًا سوف نعلن عن صفقات قوية لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في يناير الجاري نظرًا للنقص العددي الذي يعاني منه الفريق في بعض المراكز".


وأضاف :" هناك أكثر من لاعب معروض على الإسماعيلي نفاضل لضم أحدهم في يناير"، مؤكدًا أن صفقات الإسماعيلي القادمة ستكون من العيار لثقيل.

المزيد عن: كورة صفقات الدراويش رياضة الأهلي الإسماعيلي
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