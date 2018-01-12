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رئيس المصري : جماهير الأهلي شتمونا 120 دقيقة

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:31 م
رئيس المصري : جماهير الأهلي شتمونا 120 دقيقة
جماهير الأهلي
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أبدى سمير حلبية رئيس النادي المصري الورسعيدي، استيائه الشديد من جماهير النادي الأهلي بعد هجومها على فريقه خلال مباراة السوبر والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.


وقال حلبية في مداخلة هاتفية له ببرنامج "مش كورة وبس" عبر فضائية "HBC" : " بشكر جماهير المصري على المظهر الحضاري الذي ظهروا به خلال مباراة السوبر، ولم يتلفظوا بأي لفظ خارج ضد النادي الأهلي طوال المباراة".


وأضاف :"أعيب على جمهور الأهلي لأنهم شتمونا طوال الـ120 دقيقة، على الرغم  من أن جماهير المصري لم تتلفظ بأي لفظ خارج"، مضيفًا :" ازاي هنلعب بجمهور في هذا التعصب بين الجماهير".


وتابع :" أطالب وسائل الاعلام بتقريب وجهات النظر بين جماهير الأهلي والمصري في الفترة القادمة".

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