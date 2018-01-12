برلماني: القيمة الحقيقية في الانتخابات أنها تؤكد السيادة للشعب

قال النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25-30، إن الانتخابات ليست ضمانة لاختيار أفضل الأشخاص لحكم البلاد، ولكن القيمة الحقيقية في الانتخابات أنها تؤكد أن السيادة للشعب.



وشدد "طنطاوي"، خلال حواره ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الجمعة، على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في مناخ يشجع المرشحين والناخبين على حد سواء.

