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طرق الوقاية من أمراض القلب بمنتصف العمر.. تعرف عليها

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:36 ص
طرق الوقاية من أمراض القلب بمنتصف العمر.. تعرف عليها
طرق الوقاية من أمراض القلب بمنتصف العمر
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جددت دراسة أميركية حديثة، التأكيد على أن ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة يومياً في منتصف العمر يمكن أن تقي من خطر الإصابة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة جنوب غرب تكساس الطبية، تشكل استكمالاً لدراسات سابقة أجريت حول فوائد الرياضة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

فهناك 17 مليون شخص يموتون سنوياً من أمراض القلب، غير أن ممارسة الرياضة يومياً قد تشكل تحولاً في مسار هذا العدد المتزايد.

وقام الباحثون بمراقبة 53 شخصاً بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاماً لكنهم لا يمارسون الرياضة بانتظام.

المشاركون قسموا إلى مجموعتين: الأولى مارست تمارين رياضية قاسية 30 دقيقة يومياً من 4 إلى 5 أيام في الأسبوع على مدار عامين، أما أعضاء المجموعة الثانية فمارسوا تمارين التأمل والتوازن وإنقاص الوزن 3 مرات أسبوعياً لعامين أيضاً.

وقد خلص الباحثون إلى أن التمارين الرياضية تحسن مرونة عضلة البطين الأيسر للقلب، لافتين إلى أنها لا تؤثر فقط في القلب بل تحسن وظائف المخ عبر ضخ الدم إليه، ما يقلل من خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية، فيما لم تظهر المجموعة الثانية أي تقدم مشابه.

الباحثون يقولون في هذا الصدد إن قلة الحركة والتمدد فترات طويلة خاصة في منتصف العمر يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

المزيد عن: ممارسة الرياضة صحة تصلب الشرايين الأوعية الدموية أمراض القلب
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