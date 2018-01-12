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سعر الدولار اليوم الجمعة 12-1-2018 في بنك مصر إيران

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:23 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 12-1-2018 في بنك مصر إيران
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-1-2018، ببنك مصر إيران للتنمية، حيث سجل نحو 17.77 جنيها للشراء، 17.87 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
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