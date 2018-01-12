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نانسي عجرم ضيف شرف عرض أزياء في دبي

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:21 ص
نانسي عجرم ضيف شرف عرض أزياء في دبي
نانسي عجرم
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الفجر الفني
 
قالت النجمة نانسي عجرم، عبر "إنستجرام" و"تويتر"، إنها تنوي حضور عرض أزياء الأطفال "ماذر أند تشيلد" في دبي غدًا السبت، والمقام على هامش مهرجان السياحة والتسوق بدبي. 

ونشرت نانسي صورة لها مع إعلان عرض الأزياء الذي تحل عليه كضيفة شرف، وكتبت: "أنا متحمسة جدا لحضور عرض أزياء خاص بالأطفال مهدى لعام زايد، المقام أثناء مهرجان السياحة والتسوق في دبي مول يوم السبت".  

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