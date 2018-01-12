الاستخبارات الأمريكية تكشف تفاصيل مثيرة عن الغواصة الأرجنتينية





كشفت إدارة الاستخبارات البحرية الأمريكية، عن تفاصيل جديدة مثيرة عن الغواصة الأرجنتينية المفقودة منذ حوالي شهرين، والتي كان على متنها 44 شخصا.





وقالت الاستخبارات الأمريكية، إن الغواصة دُمرت تمامًا في زمن لم يتجاوز 40 جزءا من الثانية على عمق 400 متر، بسبب انفجار تعادل قوته حوال 6 أطنان من مادة "تي إن تي" المتفجرة.





وأضافت في تقريرها، أن "جسم الغواصة دُمر تماما خلال 40 جزءا من الثانية"، وأن هذه الفترة الزمنية القصيرة هي أقل من الحد الأدنى اللازم ليتصور الإنسان ما يحدث، موضحة أن البحارة، الذين كانوا على متنها انصهروا على الفور ودون معاناة.





وأظهرت القوات البحرية الأرجنتينية، عن فقدان الغواصة "سان خوان" قبالة سواحل الأرجنتين، في الخامس عشر من شهر أكتوبر، مؤكدة أن 44 بحارا كانوا على متنها.





وأعلنت البحرية الأرجنتينية، بعد فترة قصيرة من فقدان الغواصة، أن التحاليل التي أجريت للضجيج غير المعتاد، الذي رُصد على مقربة من آخر موقع معلوم للغواصة، خلُصت إلى حصول "حدث غير طبيعي وقصير وعنيف" وهو ما يشير إلى انفجار هائل.





ويبلغ طول الغواصة الأرجنتينية 66 مترا، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة، وقد صنّعت في ألمانيا عام 1985.



