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الإعلان عن الجيل الجديد لسلسلة "Thinkpad-X1" من لينوفو

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:07 ص
الإعلان عن الجيل الجديد لسلسلة Thinkpad-X1 من لينوفو
Thinkpad-X1
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 كشفت شركة لينوفو عن الموديلات الجديدة لسلسلة الحاسب المحمول Thinkpad-X1، في معرض CES للإلكترونيات المقام في لاس فيجاس الأمريكية.

وأوضحت الشركة الصينية أن اللاب توب X1 Carbon و X1 Yoga يمتاز بشاشة قياس 14 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1920x 1080 بكسل مع دعم تقنية Dolby Vision و HDR.

وتتيح مصفوفة جديدة لميكروفون المجال البعيد التحكم في أجهزة اللاب توب الجديدة عن طريق الأوامر الصوتية بواسطة المساعد الرقمي أمازون آليكسا، ويمكن للمستخدم أيضاً التحكم في الأجهزة المتوافقة في الشبكة المنزلية عن طريق الأوامر الصوتية أو إجراء المشتريات عن طريق منصات شركات الإنترنت العملاقة.

ويمتاز جهاز اللاب توب X1 Carbon بجسم متين مصنوع من ألياف الكربون، ويعمل الموديل X1 Yoga بمفصلة لينوفو 360 درجة، التي تتيح استعمال جهاز اللاب توب حاسوباً لوحياً، وتضم باقة التجهيزات التقنية في الموديلين غطاء ThinkShutter لتغطية كاميرا الويب المركبة في أعلى الشاشة.

وتعتمد الشركة الصينية في أجهزة اللاب توب الجديدة على معالجات إنتل Core i من الجيل الثامن، مع أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة تصل إلى واحد تيرابايت وذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 غيغابايت.

ومن الموديلات الجديدة في سلسلة Thinkpad X1 جهاز بشاشة 13 بوصة وتعمل بدقة 3000×2000 بكسل، يمكن استعماله عن طريق القلم، إضافةً إلى إمكانية تركيب لوحة مفاتيح واستعماله مثل جهاز لاب توب.

ومن المقرر طرح هذه الموديلات الجديدة من أجهزة اللاب توب Thinkpad-X1 في الأسواق العالمية بدايةً من أبريل المقبل، ولم تعرف أسعارها بعد.

المزيد عن: معرض CES لينوفو لاب توب حاسب محمول اجهزة لاب توب جديدة Thinkpad-X1
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