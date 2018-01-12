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"الصحة": بروتوكول تعاون مع برنامج الغذاء العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:10 ص
الصحة: بروتوكول تعاون مع برنامج الغذاء العالمي لمكافحة عمالة الأطفال
عمالة الأطفال - أرشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع برنامج الغذاء العالمي، بدعم من الاتحاد الأوروبي؛ "لتعزيز اتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر".

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس، أن البروتوكول يهدف الى العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدنى بمجال حماية الطفل، بالاضافة الى تفعيل دور لجان الحماية الفرعية بالمحافظات ورفع وعي المجتمع بحقوقهم وذلك في 16 محافظة، هي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح.

وأضافت أن البروتوكول يهدف أيضًا الى تحفيز الأطفال على الانتظام فى التعليم من خلال توزيع حافز غذائى يومى وشهري.

كما يتضمن توزيع قسائم غذائية شهرية للأسر لضمان انتظام الطفل فى التعليم، بالاضافة الى إعادة تهيئة عدد من المدارس المجتمعية، وتدريب أمهات الأطفال المستهدفين على أعمال مشروعات مدرة للدخل.

وتابعت العشماوى أن البروتوكول يتضمن تقديم قروض متناهية الصغر لأمهات الأطفال المستهدفين ، فضلاً عن تدريب عدد من المعلمين على تطوير قدراتهم فيما يخص مكافحة عمل الأطفال، ودعم تأسيس وتفعيل لجان حماية الطفل بالمحافظات، وتدريب العاملين ومنظمات المجتمع المدنى على رصد ظاهرة عمل الطفل وربط ذلك بلجان الحماية. 

وأشارت إلى احترام سرية أية معلومات تتعلق بالأطفال المستفدين وأسرهم، كما سيتم عقد ورش عمل حول تعزيز المدارس المجتمعية واستخدامها كمراكز لتقديم الخدمة والمعرفة فى المجتمعات الأكثر فقراً، لافتة الى الاستفادة من هذه المدارس لرفع الوعى التثقيفى فى مجالي مكافحة سوء التغذية، وانهاء العنف ضد الأطفال.
المزيد عن: عمالة الأطفال برنامج الغذاء العالمي الصحة أخبار مصر
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