الحكم على ممثل تركي بالسجن بتهمة الاتجار بالمخدرات

ألقت السلطات التركية القبض على الممثل التركي سليم اردوغان بتهمة الاتجار بالمخدرات، وقبض عليه متلبساً في المكان الذي كان يبيع المخدرات، وحكم عليه بالسجن لمدة ١١ سنة و٨ا شهراً.





سليم شارك في مسلسل “العهد” حيث قام بدور عمر، ومسلسل “مريم” الذي يعتبر من المسلسلات الناجحة ورغم أنه صوّر أربع حلقات من المسلسل بل القبض عليه، إلا أنّ المخرج أعاد تصوير الحلقات واستبدله بممثل آخر.