طرق دبي تربط "الخيل" و"المركز المالي" بجسر جديد





تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، الجسر المؤدي من شارع الخيل إلى شارع المركز المالي، الذي نفذته الهيئة بالتنسيق والتعاون مع "إعمار العقارية"، حيث انتهت الشركة المنفذة للمشروع من كل التشطيبات النهائية للجسر؛ تمهيداً لافتتاحه أمام الحركة المرورية.





وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن المشروع يتضمن إنشاء جسر يربط شارع الخيل بشارع المركز المالي، يتكون من مسارين في اتجاه واحد بطول 1270 متراً، وعرض ما بين 11 إلى 15 متراً، ويرتكز الجسر على أعمدة منفردة، حيث يمر فوق قناة دبي المائية، كما يتضمن المشروع أعمال إنارة وأعمال خدمات البنية التحتية التي تشمل تحويل الخدمات المتأثرة من مياه وكهرباء وري وصرف صحي وخطوط الاتصالات.





وأضاف أن المشروع يبدأ من تقاطع شارع رأس الخور مع شارع الخيل لتسهيل الحركة المرورية وتوزيعها، وسيتم توسعة الشارع القائم حالياً بإضافة مسارين بطول 480 متراً، بهدف توفير حركة مرورية مباشرة من شارع دبي ــ العين على طريق الخيل مروراً بالمسار العلوي من شارع المركز المالي، إضافة إلى توفير مدخل لمبنى المواقف المرتبط بتوسعة «دبي مول»، ويسهم المشروع في تحسين مستوى الحركة المرورية على امتداد شارع المركز المالي والتقاطعات السطحية، من خلال تخفيف الكثافة المرورية على التقاطعات المؤدية إلى بوليفارد محمد بن راشد، حيث سيرفع المشروع الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 4500 مركبة خلال ساعات الذروة، كما يسهم في خدمة العديد من المشروعات التطويرية، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق القائمة حالياً.





يشار إلى أن مشروع الجسر المؤدي من شارع الخيل إلى شارع المركز المالي يأتي تنفيذه لاستيعاب التوسعة الكبيرة التي تنفذها شركة إعمار العقارية لـ«دبي مول»، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، لاستقبال أكثر من 100 مليون زائر سنوياً، حيث تتضمن التوسعة إنشاء قسم لمتاجر الأزياء إلى جانب المول القائم، ما يضيف مساحة 75 ألف متر مربع إلى المركز التجاري، فضلاً عن 25 ألف متر لمواقف السيارات.



