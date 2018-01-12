تكريم وفاء وآيتن عامر وعمرو يوسف في الكويت 29 يناير









يذكر أن هذا الاحتفال يشهد كل عام تكريم عدد كبير من نجوم الدراما في مصر وسوريا والخليج العربي، كان من بينهم الفنانة هالة صدقي وإلهام شاهين ونادية الجندي وبوسي وحسن الرداد، وسلاف فواخرجي وكنده حنا ووفاء موصلي ورشيد عساف.

تسافر مجموعة من نجوم الدراما في القاهرة على رأسهم الفنانة وفاء عامر وشقيقتها أيتن والفنان عمرو يوسف والقديرة رجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي وترافقهم الفنانة السورية نسرين طافش للكويت، أواخر شهر يناير الحالي لتكريمهم عن مجمل أعمالهم في جريدة الأنباء ضمن احتفالها السنوي بعيد تأسيسها، والذي يقام هذا العام تزامنا مع عيد جلوس أمير دولة الكويت في الـ 29 من الشهر الحالي.