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يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

الجمعة 12/يناير/2018 - 09:47 ص
يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت كورة لايف بث مباشر مباريات اليوم kora live رابط موقع كورة لايف مباراة اليوم لايف اليوم الجمعة 12 -1-2018 وأهم مباريات اليوم يلاشوت .

موقع كورة لايف دون تقطيع ومشاهدة مباريات اليوم الجمعة 12 -1-2018 في الدوري المصري وكأس خادم الحرمين مباشر وجميع الدوريات والبطولات العالمية في كرة القدم.

وموقع kora live أون لاين دون تقطيع وبث مباشر جوال أهم مباريات اليوم وأهداف مباريات اليوم  الجمعة 12 -1-2018 ، وجدول البث المباشر و مواعيد مباريات اليوم.





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أوزبكستان
1
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10:00
0
الصين
عمان
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x
13:30
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قطر
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
-
x
17:15
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الرائد
الأهلي
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x
19:00
-
الباطن
دوري الخليج العربي الاماراتي
دبا الفجيرة
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x
15:00
-
الوحدة
عجمان
-
x
15:05
-
الجزيرة
الوصل
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x
17:45
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العين
دوري نجوم قطر
الأهلي
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x
15:20
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الغرافة
السيلية
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x
17:30
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العربي
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مولودية البيض
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x
15:30
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نادي بارادو
جمعية عين مليلة
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x
15:30
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اتحاد الاخضرية
دفاع تاجنانت
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15:30
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مولودية سعيدة
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15:30
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x
17:00
-
نادي نجوم وسط ايليزي
كأس السوبر المصري
الأهلي
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
خيتافي
-
x
22:00
-
مالاجا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
21:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
-
x
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