وليد الشامي يحيي حفلًا غنائيًا بالقرية العالمية في دبي اليوم

يحيي اليوم الجمعة المطرب وليد الشامي حفلا غنائيا ضخما بالقرية العالمية في دبي، ومن المقرر أن يبدأ في التاسعة مساء في حضور عدد كبير من محبى وعشاق الشامي، والحفل من تنظيم روتانا.





ومن المقرر أن يقدم النجم العراقي وليد الشامي باقة من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها جمهوره، ومن أبرز هذه الاغنيات: "صدمة" و"مجنوني" و"يردون" و"هذا وهذا" و"اخدني وياك" و"ذهب ذهب"، وغيرهم.





يذكر أن وليد الشامى كانت بدايته في التلحين من خلال تقديمه لأغنية " يبوية مشكلة " للمطرب الشهير ماجد المهندس و هي الاغنية التي حققت نجاح مذهل بالوطن العربي ، ليحقق بعدها الشامي سلسلة طويلة من النجاحات سواء في الغناء أو التلحين.