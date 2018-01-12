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أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-1-2018 بمحلات الذهب والصاغة في مصر

الجمعة 12/يناير/2018 - 09:34 ص
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-1-2018 بمحلات الذهب والصاغة في مصر
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استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد تراجعها بشكل طفيف في ختام تعاملات أمس الخميس، وسجل عيار 18 مبلغ 553 جنيها للجرام، وعيار 21 مبلغ 645 جنيها، وعيار 24 مبلغ 737 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب مبلغ 5160 جنيها في حين سجل السعر العالمي للأوقية 1318 دولارا.
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