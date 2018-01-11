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"عباس" والسبسي يبحثان مستجدات المنطقة والعالم‎

الخميس 11/يناير/2018 - 09:59 م
عباس والسبسي يبحثان مستجدات المنطقة والعالم‎
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الفجر السعودي
 
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، ونظيره التونسي الباجي قائد السبسي، "آخر المستجدات في المنطقة والعالم".

جاء ذلك خلال اتصال بينهما، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن عباس أطلع نظيره التونسي، خلال الاتصال، على "التطورات الفلسطينية، وتصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على شعبنا ومقدساته، وخاصة بعد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

كما اطمأن من السبسي على "الأوضاع في تونس الشقيقة، متمنيا لها دوام الامن والاستقرار والنماء".

وتعيش تونس، منذ الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن. 

ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018. 

وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.
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