محمود فارس مع جمال سليمان في كواليس "أفراح إبليس2"

يواصل الفنان محمود فارس، تصوير مشاهده في أحداث مسلسل "أفراح ابليس" لموسمه الثاني بمنطقة الريف في مدينة الإنتاج الاعلامي، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.





مسلسل "أفراح إبليس 2"، يشارك في بطولته محمود عبد المغني وصابرين ومنة فضالي وأحمد صفوت ومحمد الصاوي وحمدي الوزير وعبد الله مشرف وعفاف رشاد وتامر ضيائي ونادية رشاد وضياء الميرغني وهنادي هاني مهنى تأليف مجدي صابر، إخراج أحمد خالد أمين.