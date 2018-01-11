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"المالية" تعلن على حجم ديون مصر الخارجية

الخميس 11/يناير/2018 - 10:14 م
المالية تعلن على حجم ديون مصر الخارجية
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الفجر الاقتصادى
 
قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي: "إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت إلى 81 مليار دولار والحكومة لديها استراتيجية فيما يتعلق بالدين للسنة المالية المقبلة".

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، في 3 يناير 2018، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية هامشيا إلى 37.019 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 36.723 مليار دولار في نوفمبر السابق له.

وقال المركزي في 30 سبتمبر 2017، إن صافي الدين الخارجي خلال العام المالي 2016-2017، ارتفع بنحو 23.2 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 41.6% على أساس سنوي.

وأضاف أن الدين الخارجي ارتفع إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار قبل عام.

وتوقعت فاروس للأبحاث في 12 ديسمبر 2017 انخفاض صافي الدين الحكومي، خلال الثلاث سنوات القادمة، من 110.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017، إلى 87.4% في 2019-2020.
المزيد عن: الديون الخارجية الدين العام الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد اجمالى الدين
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