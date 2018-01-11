نادال وهاليب على رأس المرشحين للتتويج ببطولة أستراليا

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، تصدر الإسباني نادال، والرومانية سيمونا هاليب، لقوائم المرشحين، للقب في فئتي فردي الرجال والسيدات، وذلك قبل إجراء القرعة.

ويتفوق نادال، المتوج باللقب في عام 2009، على حامل اللقب، السويسري روجيه فيدرر، والبلغاري جريجور ديميتروف، ثالث المرشحين للقب.

بينما يحل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، العائد للملاعب بعد فترة طويلة من الإصابة، والفائز بأستراليا 6 مرات من قبل، في الترتيب الـ 14 كمرشح للقب.

وفي منافسات السيدات، تتصدر سيمونا، القائمة في البطولة، التي لم تتجاوز مطلقا الدور ربع النهائي فيها، متفوقة على الدنماركية كارولين فوزنياكي، والإسبانية موجوروزا، والأوكرانية إلينا سفيتولينا، والأمريكية فينوس ويليامز

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