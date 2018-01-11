خالد الصاوي: "الكيكي يحييكم ويدعوكم لمشاهدة "اطلعولي برا" 17 يناير"

نشر الفنان خالد الصاوي، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بوستر لفيلمه الجديد "اطلعولي برا" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وعلق "الصاوي" علي الصورة: "الكيكي يحيكم ويدعوكم لمشاهدة فيلم الاجازة الجامد جدا، (اطلعولي برة) إنتاج محمد أحمد السبكي إخراج وائل احسان١٧ يناير، بجميع دور العرض هابي 2018".





"اطلعولي بره" من بطولة خالد الصاوى وكريم محمود عبدالعزيز، ومحمد نور، وملك قورة، وأحمد فتحي، وبيومي فؤاد، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج أحمد السبكي.



