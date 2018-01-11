"دعم مصر": "السيسي" مُتيم بحب مصر بأفعال لا أقوال

قال الدكتور محمد رشدي، أمين عام إئتلاف دعم مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُتيم بحب مصر بأفعال لا أقوال، ومُتيم بحب مصر بآداء عالي، ويعمل في صمت.



وأضاف "رشدي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الخميس، أن الرئيس السيسي يضع بنية أساسية غير مسبوقة في كل شيء، بخطط ممنهجة.



وتابع: "إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أن هذا الرجل أحق بدعمه، لجني ثمار ما بدأه".

