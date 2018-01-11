إنبي: صلاح محسن تلقي عرضين من أوروبا ولطفي مطلوب في القطبين

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن على لطفي حارس مرمى الفريق مطلوب في الأهلي والزمالك بشكل رسمي.





وقال عبد الناصر عبر برنامج "مش كورة وبس" على قناة "HBC" :" الأهلي والزمالك يرغبان في ضم علي لطفي ولكن لم نناقش أي عروض أو شروط مادية حتى الأن للاستغناء عن الحارس".





وتابع:" صلاح محسن مهاجم الفريق مستمر حتى نهاية الموسم وسيتم بيعه للخارج بأعلي سعر".





واختتم:"لدينا عرضين من أوروبا لضم صلاح محسن ونناقش كل العروض تمهيداً لرحيل بنهاية الموسم وليس في يناير الجاري".