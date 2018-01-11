المملكة تنظم سباق الأبطال العالمي للسيارات





تعود الرياض مجددا لاحتضان البطولات العالمية وخطف الأنظار، إذ تتأهب الهيئة العامة للرياضة لإقامة سباق الأبطال للسيارات مطلع الشهر القادم في استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، في حدث رياضي دولي جديد تنظمه وتقيمه الهيئة لمختلف الرياضات، وسيجلب سباق الأبطال أفضل المتسابقين من عوالم السباق الحقيقية والافتراضية، وذلك في أول مسابقة سباق أبطال من نوعها تقام بالتعاون مع "لوجيتك G".





وسيتقدم المتسابقين للمشاركة في سباق الأبطال الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أسرع لاعب في العالم ماكلارين ً رودي فان بورين بوصفه بطلا لـ"العالم الافتراضي"، بينما سيتنافس 4 آخرون من محترفي "سيمراتينغ الرائدة في العالم"، بما في ذلك بطل الرياضة الأول بريندون ليه، في السباق على المضمار ضد عدد من أعظم السائقين في العالم، حيث سيتنافس المتسابقون الافتراضيون على حد سواء على المضمار الجديد في لعبة سباق أسيتو كورسا وفي سباق سيارات الأبطال الحقيقي على دورة سباق الأبطال ودورة تحدي المهارات ودورة سباق الأبطال في المضمار الموازي، وسيحظى الفائزون بفرصة الحصول على تمييز مذهل يضم "نجوم F1" ، و"فازي 500 من إندي"، و"أساطير لو مان"، وعظماء "رالي X" بمن فيهم ديفيد كولتارد وخوان بابلو مونتويا وتوم كريستنسن وبيتر سولبيرغ ولاندو نوريس وريان هنتر رياي وجوزيف نيوغاردن وهيليو كاسترونيفس.





كما سيوفر سباق الأبطال الذي يعد الأول من نوعه، والذي سيقام بالتعاون مع "g logitech" لـ5 من المتسابقين الأسرع في العالم من متخصصي سباق "simracing" الفرصة على المنافسة في سباق سيارات حقيقي ضد بعض من أعظم السائقين في العالم، فالفائز في سباق «ماكلارين 2017 "الأسرع رودي فان بورين (25 ً عاما) سيكون من بين متخصصي هذا السباق، وسينضم إليه المتسابق الشاب بريتون لي (18 ،(إضافة إلى 3 أبطال لسباق مشروع السيارات العالمي، كالبطل كيفن ليون وبلانكبين (بطل سبرنت حي تي 3 وبطل العالم للمزدوج وحامل الرقم القياسي في أسيتو كورسا والفورميلا 1 وبطولة اينزو بونيتو 22 ، (والبطل إسكندر دورنيدين، حيث قال المتسابق الأسرع عالميا فان بورين: "لا أستطيع أن أتخيل مهمة مثل محاكي السائق التي ستكون الجزء الظاهر من جبل الجليد بأن تكون منافسا ً بوصفك بطلا في السباقات الافتراضية ضد أبطال السباقات الحقيقية، فسيكون بالنسبة لي حلم وسيكون عام 2018 ً عاما ً مذهلا، وسيكون سباق الأبطال خير مستهل له".





بينما قالت رئيس "لوجيتيك" كريستين: "لوجيتيك تعمل وتلتزم في سيمريسنغن لـ 20 عاما في مجال عجلات القيادة والدواسات، وفخورة لجلب سيمريسنغن إلى هذه المرحلة الفريدة من نوعها، وبطولة سباق السيارات ستنمي هذه الرياضة إلى مستويات جديدة بواسطة منح أفضل متسابقي سيمريسنغن الفرصة على المنافسة رأسا برأس ضد أعظم متسابقي العالم الحقيقي، وهذا هو حلم كثير من عملائنا".





ويعد "سباق الأبطال" منافسة سنوية عالمية، وبلغ الآن عامه الـ 30، إذ يجمع أعظم سائقي العالم من مختلف تخصصات رياضة سباق السيارات الرائدة، بما فيها "الفورميلا 1" و"أندية كار" و"لو مان" و"الرالي العالمي" للمنافسة بحرية في سيارات متطابقة، ففي السنوات الأخيرة زار الأبطال عددا من أفضل الملاعب في العالم، كاستاد دي فرنسا في باريس (2004 - 2006)، وملعب ويمبلي في لندن (2007 - 2008 ،(وملعب "عش الطيور" في بكين، إضافة لمضمار دوسلدورف (2010 - 2011،(واستاد راجامنقلا في بانكوك (2012،( ومتنزه بوشي بربادوس (2014 ، (واستاذ لندن الأوليمبي سابقا (2015 ،(ومتنزه مارلين في ميامي (2017).





والآن يتجه الحدث العالمي إلى الشرق الأوسط لأول مرة، وتحديدا في عاصمة المملكة العربية السعودية، وسيحظى مشجعو ومحبو رياضة السيارات السعوديون بفرصة لمشاهدة الحدث الأسرع الذي ستشهده مدينة الرياض، حيث سيقام سباق الأبطال لمدة يومين (2 -3 فبراير 2018 ،(الأول سيكون سباق الكأس الأممي (يوم الجمعة 2 فبراير)، وسيشارك السائقون في فرق على أساس الجنسية بمن فيهم المضيفون من المملكة العربية السعودية، وسيتنافسون على لقب "الشعب الأسرع"، ومن ثم سيقام سباق الأبطال (يوم السبت 3 فبراير)، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، حيث أعدت الهيئة العامة للرياضة برنامجا ً ترفيهيا (فعاليات مصاحبة للسباق) مخصصا لكافة الزائرين وحاضري السباق بمن فيهم الأسر والأطفال.