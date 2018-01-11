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أحمد عبد العال: التغيرات المناخية أدت لمرور فصل الربيع بدون رياح خماسين

الخميس 11/يناير/2018 - 10:09 م
أحمد عبد العال: التغيرات المناخية أدت لمرور فصل الربيع بدون رياح خماسين
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كساب أحمد علي
 
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أدت لمرور فصل الربيع بدون رياح خماسين، وأدت لسقوط 120 مليون متر مكعب على رأس غارب، وهذه سيول ضخمة جدَا، وهذا أدى لاصفرار لون النيل.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الإخوان علقوا على اصفرار لون النيل بأنه غضب من الله على الشعب المصري، لافتَا إلى أن لون النيل الأصفر يرجع إلى تحويل السيول إلى نهر النيل. 
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