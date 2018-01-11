أحمد عبد العال: التغيرات المناخية أدت لمرور فصل الربيع بدون رياح خماسين

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أدت لمرور فصل الربيع بدون رياح خماسين، وأدت لسقوط 120 مليون متر مكعب على رأس غارب، وهذه سيول ضخمة جدَا، وهذا أدى لاصفرار لون النيل.



