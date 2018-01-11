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المصري: نتمنى خروج السوبر بصورة مشرفة وبانسيه خارج حساباتنا

الخميس 11/يناير/2018 - 10:07 م
المصري: نتمنى خروج السوبر بصورة مشرفة وبانسيه خارج حساباتنا
المصري
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عمرو مصطفى
 

أعرب علي الطرابيلي عضو مجلس إدارة نادي المصري ورئيس البعثة في الإمارات عن أمنيته في ظهور مباراة السوبر بين الأهلي والمصري غداً بصورة مشرفة للكرة المصرية.


وقال الطرابيلي عبر برنامج "مش كورة وبس" على قناة "HBC" :" الأهلي والمصري عليهما مسؤلية كبيرة حتى يتم تقديم صورة قوية عن المرة المصرية بغض النظر عن الفائز".


وعن موقف بانسيه، قال:" بانسيه تكرر هروبه من النادي أكثر من مرة لذلك خرج من حسابات حسام حسن المدير الفني وفي رأيي أنه بعد مباراة السوبر سيتم الاستغناء عن اللاعب رسمياً.

المزيد عن: حسام حسن المصري السوبر المصري السوبر الأهلي
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