وثيقة مسربة تفضح الشيخة موزة ودعمها للتحريض ضد السعودية (فيديو)



وأوضح "موسى"، أن لجين الهذلول تلقت 9 ملايين ريال قطري بتاريخ 4 أكتوبر الماضي من حسابات تابعة للشيخة موزة، بهدف إستغلال القضايا النسوية بالمملكة العربية السعودية للتحريض على حكومة المملكة.



ولفت إلى أن "الهذلول" حاولت مرارا إحراج السلطات السعودية دوليا بإثارة أزمات مفتعلة وغير حقيقية لتشويه المملكة وإحراجها، مضيفا: "إحنا بالمرصاد لكل من يفكر في التربص ببلادنا العربية ومش هنسيب وثيقة نقدر نحصل عليها إلا وهنعرضها".



عرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، وثيقة مسربة تكشف دعم الشيخة موزة للناشطة سعودية لجين الهذلول بـ9 مليون ريال للتحريض ضد السعودية في قضايا المرأة.