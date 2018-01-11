محمد رمضان يكشف حقيقة إساءته لـ"إسماعيل يس" ويغني له على الهواء
الخميس 11/يناير/2018 - 10:03 م
سارة إبراهيم
قال النجم الشاب محمد رمضان، إنه لم يقصد الإساءة للفنان الكبير إسماعيل يس، وأن ما ورد خلال حواره الصحفي لأحد المواقع الالكترونية، ما هو إلا تحريف لحديثه عن الفنان الكبير، واصفا إياه بأنه خطأ كبير لا يصح أن يرتكبه صحفي.
وأضاف "رمضان" خلال استضافته في برنامج "الراديو بيضحك" عبر الراديو 9090، أن إسماعيل يس قدم صورة الجندي المصري بشكل "فانتازيا" بهدف إضحاك الجمهور، وهو ليس عيبا، مؤكدا أنه يفضل تقديم صورة الجندي المثالي، الملتزم، ومرفوع الرأس.
واختتم "رمضان" بالتعبير عن حبه لغناء إسماعيل يس، في أفلامه، مؤكدا أنه يحفظ العديد منها ويغنيها من حين إلى آخر، وحرص على تقديم أغنية "عيني علينا يا أهل الفن" على الهواء، مشيرا إلى أنها واقعية وترصد معاناة الفنانين في عملهم.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا محمد رمضان فن سينما دراما الفجر الفني اخبار محمد رمضان اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن