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محمد رمضان يكشف حقيقة إساءته لـ"إسماعيل يس" ويغني له على الهواء

الخميس 11/يناير/2018 - 10:03 م
محمد رمضان يكشف حقيقة إساءته لـإسماعيل يس ويغني له على الهواء
محمد رمضان
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سارة إبراهيم
 

قال النجم الشاب محمد رمضان، إنه لم يقصد الإساءة للفنان الكبير إسماعيل يس، وأن ما ورد خلال حواره الصحفي لأحد المواقع الالكترونية، ما هو إلا تحريف لحديثه عن الفنان الكبير، واصفا إياه بأنه خطأ كبير لا يصح أن يرتكبه صحفي.


وأضاف "رمضان" خلال استضافته في برنامج "الراديو بيضحك" عبر الراديو 9090، أن إسماعيل يس قدم صورة الجندي المصري بشكل "فانتازيا" بهدف إضحاك الجمهور، وهو ليس عيبا، مؤكدا أنه يفضل تقديم صورة الجندي المثالي، الملتزم، ومرفوع الرأس.


واختتم "رمضان" بالتعبير عن حبه لغناء إسماعيل يس، في أفلامه، مؤكدا أنه يحفظ العديد منها ويغنيها من حين إلى آخر، وحرص على تقديم أغنية "عيني علينا يا أهل الفن" على الهواء، مشيرا إلى أنها واقعية وترصد معاناة الفنانين في عملهم.

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