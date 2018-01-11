محمد رمضان يكشف حقيقة إساءته لـ"إسماعيل يس" ويغني له على الهواء

قال النجم الشاب محمد رمضان، إنه لم يقصد الإساءة للفنان الكبير إسماعيل يس، وأن ما ورد خلال حواره الصحفي لأحد المواقع الالكترونية، ما هو إلا تحريف لحديثه عن الفنان الكبير، واصفا إياه بأنه خطأ كبير لا يصح أن يرتكبه صحفي.





وأضاف "رمضان" خلال استضافته في برنامج "الراديو بيضحك" عبر الراديو 9090، أن إسماعيل يس قدم صورة الجندي المصري بشكل "فانتازيا" بهدف إضحاك الجمهور، وهو ليس عيبا، مؤكدا أنه يفضل تقديم صورة الجندي المثالي، الملتزم، ومرفوع الرأس.



