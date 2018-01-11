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استشاري أمراض عيون يُحذر من خطورة التدخين وتناول الكحوليات (فيديو)

الخميس 11/يناير/2018 - 10:05 م
استشاري أمراض عيون يُحذر من خطورة التدخين وتناول الكحوليات (فيديو)
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رقية جمال
 
حذر الدكتور شريف كامل، استشاري أمراض العيون، من خطورة التدخين وتناول الكحوليات على العين، وخاصة لمرضي السكر والضغط، منوهًا إلى أنها قد تؤدى للإصابة بجلطة العصب البصري. 

وأوضح "كامل"، خلال حواره ببرنامج "أنا الوطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن التدخين به العديد من المواد الضارة التى يتم ترسيبها، مشددًا على أن شرب الكحوليات المسممة يتسبب في العمي فورًا، بينما شرب الكحول الغير مسمم يؤدي لنقص "فيتامين ب" في الجسم، مما يتسبب في تأثير الشخص، ويكون تعرضه للإصابة بجلطة العصب أو التهابات العصب البصري أعلى.
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