استشاري أمراض عيون يُحذر من خطورة التدخين وتناول الكحوليات (فيديو)

حذر الدكتور شريف كامل، استشاري أمراض العيون، من خطورة التدخين وتناول الكحوليات على العين، وخاصة لمرضي السكر والضغط، منوهًا إلى أنها قد تؤدى للإصابة بجلطة العصب البصري.



