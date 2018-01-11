رئيس "مستقبل وطن": "السيسي" هو خيار الضرورات.. ويجب أن يجني ثمار ما بدأه
الخميس 11/يناير/2018 - 10:04 م
أمنية فوزي
أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو خيار الضرورات، وأنه يجب أن يترشح لفترة رئاسية ثانية.
وأضاف "رشاد"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الخميس، أن الرئيس السيسي هو من بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب عليه أن يستكمله لجني ثماره.
ولفت إلى أنه توجد مشكلة في تسويق إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم أن شعبيته كبيرة جدًا، يجب عمل حراك شعبي لتسويق الإنجازات.
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