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إبراهيم عيسى يكشف أسباب اختيار "السادات" لـ مبارك ليكون نائباً له (فيديو)

الخميس 11/يناير/2018 - 10:03 م
إبراهيم عيسى يكشف أسباب اختيار السادات لـ مبارك ليكون نائباً له (فيديو)
مبارك - السادات
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وليد حمدي
 

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اختار "مبارك" ليكون نائبًا له لصفات محددة ذكرها في كتاب "أنور السادات الذي أعرفه"، للكاتب الصحفي عبدالستار الطويل.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه أولى حلقات برنامجه "حوش عيسي"، المذاع على فضائية "on-e"، اليوم الخميس، أن تلك الصفات أن "مبارك" ليس لديه تاريخ سياسي معروف وأنه سيشرب تفاصيل الحكم السياسي الجديد، مؤكدًا أن "السادات" كان يري في "مبارك" أنه لا يلعب قمار ولا يسكر ومتماسك ومن عمله إلى بيته ومستقيم جدًا وليس له متعة في حياته سوى الطعام الجيد وأنه منوفي ايضًا.
 
وأوضح أن "السادات" صرح أنه لم يختار "مبارك" ليكون نائبًا له لأنه مجرد منوفي، قائلاً: "هي مش هتبقي جمهورية المنوفية".


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