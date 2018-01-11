البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن
الخميس 11/يناير/2018 - 10:03 م
وكالات
أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد لتحقيق المصالحة والسلام.
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في تصريح صحفى مساء اليوم الخميس، "إن البرلمان يدعم جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتحقيق المصالحة والسلام في اليمن".
وأضاف السلمي: "نطالب ميليشيا الحوثي بالتراجع عن الانقلاب والدخول في محادثات جادة مع السلطة الشرعية، والتوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على دول جوار اليمن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ".