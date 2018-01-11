البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن

أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد لتحقيق المصالحة والسلام.





وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في تصريح صحفى مساء اليوم الخميس، "إن البرلمان يدعم جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتحقيق المصالحة والسلام في اليمن".



