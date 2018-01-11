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مانشيني يطالب هذا الفريق بالتعاقد مع محمد صلاح

الخميس 11/يناير/2018 - 10:00 م
مانشيني يطالب هذا الفريق بالتعاقد مع محمد صلاح
محمد صلاح
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ريهام عبدالمحسن
 

 

أشاد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لزينيت سان بطرسبورج بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول معتبرا أنه يتميز بالعديد من المميزات مثل السرعة والهجوم والدفاع بشكل جيد.



وطالب مانشيني إدارة إنتر ميلان الإيطالي بالتعاقد مع لاعبين من نوعية محمد صلاح ودينيس ميرتينز نجم نابولي للعودة للمنافسة على بطولة الدوري الإيطالي.



يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 8 نقاط عن الوصيف يوفنتوس و9 نقاط عن المتصدر نابولي.

المزيد عن: مانشيني ليفربول وصلاح ليفربول كورة صلاح رياضة المنافسة على الدوري إنتر ميلان
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