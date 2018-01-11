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خلال ساعات.. "مصر العروبة" يطلق الحملة الرئاسية لـ"سامي عنان"

الخميس 11/يناير/2018 - 10:01 م
خلال ساعات.. مصر العروبة يطلق الحملة الرئاسية لـسامي عنان
سامي عنان
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ميسون أبو الحسن
 
أعلن رجب هلال حميدة الأمين العام لحزب مصر العروبة، عن اختيار الهيئة العليا للحزب، الفريق سامي عنان، مرشحًا رئاسيًا، في الانتخابات المقبلة، وذلك على هامش اجتماعها، اليوم.

وقال "حميدة" في تصريحات لـ"الفجـر"، إن الحزب سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، خلال الساعات المقبلة، وفي الغالب السبت المقبل؛ ليُعلن ترشح الفريق رسميًا، وإطلاق حملته الرئاسية.

وكان أعلن حزب مصر العروبة، اختيار الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، مرشحًا في الانتخابات الرئاسية 2018.
 
وقال بيان صادر عن حزب مصر العروبة إلى شعب مصر، حمل عنوان "سامي عنان رئيسًا للجمهورية 2018"، إنه تم انتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي، مساء اليوم، وتم اختيار رسميًا الفريق سامي عنان زعيم الحزب، مرشحًا في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، وسوف يعقد الحزب مؤتمرًا صحفيًا بمقره بالدقي؛ لإعلان ذلك إلى الشعب المصري العظيم.
 

المزيد عن: مصر العروبة مصر سامي عنان رجب هلال حميدة انتخابات رئاسية الهيئة العليا للحزب الفريق سامي عنان
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