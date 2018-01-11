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"الأرصاد": ارتفاع مستوى البحر 15 سم أمام الإسكندرية آخر 100 عام

الخميس 11/يناير/2018 - 10:02 م
الأرصاد: ارتفاع مستوى البحر 15 سم أمام الإسكندرية آخر 100 عام
الدكتور أحمد عبدالعال
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كساب أحمد علي
 
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مستوى البحر ارتفع 15 سم أمام الإسكندرية خلال أخر 100 عام، وهذا أمر خطير للغاية.

وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان"، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، وتريد الانسحاب من اتفاقية التغيرات المناخية حتى لا تدفع أمولًا لحماية الدول من هذه التغيرات.
المزيد عن: مصر الدكتور أحمد عبدالعال التوك شو الإسكندرية الأرصاد
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