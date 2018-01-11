"برلماني": الموافقة على قرار توصيل المواد التموينية إلى منازل كبار السن والمعاقين
الخميس 11/يناير/2018 - 10:02 م
هدى عبدالرازق
قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان والتموين وافقا على توصيل المواد التموينية إلى منازل كبار السن، والمعاقين.
وأشار "الكومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن هذا القرار معمم على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم عقد عدة جلسات الأسبوع المقبل مع ممثلي وزارة التموين لبحث آلية التنفيذ.