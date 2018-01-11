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بافور خارج حسابات الإسماعيلي أمام الاتحاد

الخميس 11/يناير/2018 - 10:00 م
بافور خارج حسابات الإسماعيلي أمام الاتحاد
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أحمد سعد
 

تأكد بشكل نهائى غياب الغانى ريتشارد بافور مدافع الإسماعيلى، عن مباراة فريقه المقبلة ضد الاتحاد.


ويستضيف الدراويش، النادى السكندرى فى تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل، فى الجولة الـ 18 من مسابقة الدورى العام.


وكان اللاعب قد خضع لإختبار طبى فى مران اليوم لمعرفة مدة إمكانية لحاقه بهذه المباراة خاصة وأنه كان يعانى من مزق فى العضلة الخلفية.


وتعرض الغانى لهذه الإصابة خلال لقاء الفريق أمام مصر المقاصة فى الأسبوع الـ 15 بالمسابقة المحلية والتى كانت سبباً فى ابتعده عن صفوف الفريق لأكثر من أسبوعين.


وحرص الجهاز الطبى للدراويش برئاسة الدكتور مجدى باز، على إقامة تدريبات تأهيلية خاصة للاعب بالجرى على الرمال لرفع معدلات لياقته البدنية.

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