داعية إسلامي: "موافق على عرض ابنتي على مواقع الزواج عبر الإنترنت"



وأشار "علاء"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنه يمكن أن يعرض ابنته على مواقع الزواج طالما ضمن الإطار الشرعي، دون أن يحدث حوار خاص بينهما.



واعتبر أن مواقع الزواج عبر الإنترنت بديلة للخاطبة سابقا.



قال الشيخ عبدالرحمن علاء، باحث بالأزهر الشريف، إنه ضد أن يتحدث الشاب والفتاة عبر "الشات" على مواقع التواصل الاجتماعي.