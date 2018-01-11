"الوفد": مؤتمر حاشد غدًا بطنطا لإعلان دعم "السيسي" في الانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن عقد مؤتمر شعبي حاشد للحزب غدًا بطنطا، لإعلان دعم حزب الوفد للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.





وأوضح "خليفة"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الخميس، أن المؤتمر سيكون بحضور الدكتور السيد البدوي، والمستشار بهاء أبو شقة، لافتًا إلى أن الحزب يدير الأمور بطريقة مؤسسية.



