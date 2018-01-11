ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الوفد": مؤتمر حاشد غدًا بطنطا لإعلان دعم "السيسي" في الانتخابات الرئاسية

الخميس 11/يناير/2018 - 09:59 م
الوفد: مؤتمر حاشد غدًا بطنطا لإعلان دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية
الدكتور محمد خليفة
طباعة
أمنية فوزي
 
أعلن الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن عقد مؤتمر شعبي حاشد للحزب غدًا بطنطا، لإعلان دعم حزب الوفد للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح "خليفة"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الخميس، أن المؤتمر سيكون بحضور الدكتور السيد البدوي، والمستشار بهاء أبو شقة، لافتًا إلى أن الحزب يدير الأمور بطريقة مؤسسية.

وأضاف أن 36 شخصًا من أصل 36، من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وقعوا على استمارة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي حزب الوفد الدكتور محمد خليفة أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد فرض عقوبة مالية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
أستراليا
3
x
10:00
1
سوريا
كوريا الجنوبية
2
x
13:30
1
فيتنام
كأس ملك إسبانيا
إشبيلية
2
x
20:30
1
قادش
ليفانتي
0
x
20:30
2
إسبانيول
برشلونة
4
x
22:30
0
سيلتا فيغو
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
0
x
16:50
0
أحد
الفيحاء
1
x
19:00
0
النصر
دوري الخليج العربي الاماراتي
حتا
1
x
15:00
1
شباب الأهلي دبي
الظفرة
0
x
15:10
1
الإمارات
النصر
1
x
17:45
2
الشارقة
دوري نجوم قطر
الخريطيات
1
x
17:30
3
أم صلال
كأس اليونان
اتروميتوس
1
x
19:30
0
أستيراس تريبوليس
كأس البرتغال
موريرينسي
0
x
22:30
2
بورتو
كأس الجزائر 2017
شباب الدار البيضاء
1
x
15:30
0
نجم البسباس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/11/2018 11:22:16 PM