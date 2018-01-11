تعليق إبراهيم عيسي على وصف عمرو موسى لـ"مبارك" بـ"الحدق"
الخميس 11/يناير/2018 - 09:59 م
وليد حمدي
علق الإعلامي إبراهيم عيسي، علي وصف الأمين العام للجامعة العربية الأسبق عمرو موسى، للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بأنه رجل "حدق ومنوفي بمعني الكلمة"، قائلاً: "يقصد إيه بكلمة حدق".
واضاف "عيسى ، خلال تقديمه أولى حلقات برنامجه "حوش عيسي"، المذاع على فضائية "on-e"، اليوم الخميس، أن وصف عمرو موسى للرئيس الأسبق مبارك، بأنه منوفيًا لم يكن ذم بل كان يمتدح ذكائه في دراسة كافة خطواته.
واضاف "عيسى ، خلال تقديمه أولى حلقات برنامجه "حوش عيسي"، المذاع على فضائية "on-e"، اليوم الخميس، أن وصف عمرو موسى للرئيس الأسبق مبارك، بأنه منوفيًا لم يكن ذم بل كان يمتدح ذكائه في دراسة كافة خطواته.