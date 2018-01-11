تعليق إبراهيم عيسي على وصف عمرو موسى لـ"مبارك" بـ"الحدق"

علق الإعلامي إبراهيم عيسي، علي وصف الأمين العام للجامعة العربية الأسبق عمرو موسى، للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بأنه رجل "حدق ومنوفي بمعني الكلمة"، قائلاً: "يقصد إيه بكلمة حدق".



واضاف "عيسى ، خلال تقديمه أولى حلقات برنامجه "حوش عيسي"، المذاع على فضائية "on-e"، اليوم الخميس، أن وصف عمرو موسى للرئيس الأسبق مبارك، بأنه منوفيًا لم يكن ذم بل كان يمتدح ذكائه في دراسة كافة خطواته.

