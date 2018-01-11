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"الأرصاد": وضع كتل خرسانية أمام شواطئ الإسكندرية لحمايتها من الغرق

الخميس 11/يناير/2018 - 09:58 م
الأرصاد: وضع كتل خرسانية أمام شواطئ الإسكندرية لحمايتها من الغرق
الدكتور أحمد عبد العال
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كساب أحمد علي
 
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن تصريحاته بشأن التغييرات المناخية في الإسكندرية والدلتا تم اجتزائها، ولم تنشر بشكل كامل، لافتَا إلى أنه تحدث على أن غرق الدلتا والإسكندرية أمر محتمل، ولكن هيئة حماية الشواطئ تقوم بدور كبير في حماية هذه الشواطئ. 

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن مصر إذا استطاعت ردم المنطقة المتاخمة للشواتي البحر المتوسط والدلتا بارتفاع يتراوح من 6-5 متر فهذا سيحمي الإسكندرية والدلتا من الغرق.

وأشار إلى أن الدولة خصصت أكثر من مليار جنيه لحماية الشواطئ، وهذا أمر جيد للغاية، لافتَا إلى أن وضع كتل خرسانية أمام شواطئ إسكندرية جزء من إجراءات حمياتها من الغرق.
المزيد عن: الدكتور أحمد عبد العال التوك شو الأرصاد الجوية أخبار مصر
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