"الأرصاد": وضع كتل خرسانية أمام شواطئ الإسكندرية لحمايتها من الغرق

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن تصريحاته بشأن التغييرات المناخية في الإسكندرية والدلتا تم اجتزائها، ولم تنشر بشكل كامل، لافتَا إلى أنه تحدث على أن غرق الدلتا والإسكندرية أمر محتمل، ولكن هيئة حماية الشواطئ تقوم بدور كبير في حماية هذه الشواطئ.





وأضاف "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن مصر إذا استطاعت ردم المنطقة المتاخمة للشواتي البحر المتوسط والدلتا بارتفاع يتراوح من 6-5 متر فهذا سيحمي الإسكندرية والدلتا من الغرق.



