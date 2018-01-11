إيمى سمير غانم: "معظم الستات شعرها بيقع من الضغط"

أكدت الفنانة إيمى سمير غانم، إنها تقدس الرجل، ولا تحب إزعاج الرجل، ولكن المرأة التي تقوم بهذا الأمر لا تقصد مضايقته، مشيرة إلى أن شخصيتها في "الالالاند" على حد وصفها.





واضافت خلال لقائها فى برنامج "قعدة رجالة" على قناة "DMC" قائلة: "معظم الستات شعرها بيسقط بسبب الضغط عليها، وتتحمل الرجل بكل تغيراته المزاجيه".



