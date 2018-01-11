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تحديد موعد دخول "السيارات الكهربائية" للسوق السعودية

الخميس 11/يناير/2018 - 09:59 ص
تحديد موعد دخول السيارات الكهربائية للسوق السعودية
السيارات الكهربائية
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الفجر السعودي
 

تعِد الجهات المختصة حاليًّا إجراءات استقبال الطلبات التجارية الخاصة بدخول السيارات الكهربائية إلى السوق؛ وذلك قبل دخولها حيز التنفيذ بعد 6 أشهر، في حين قدم مواطنون طلبات لاستيرادها.

 

وأوضح نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس المهندس سعود العسكر، أن مجلس الإدارة أقر الموافقة على اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، وتم تعميمها على الجهات الحكومية لتطبيقها على المركبات الكهربائية في السوق، وفقًا لما ذكره لـ"الاقتصادية"، اليوم الخميس.

 

وكشف عن بدء تنفيذ إجراءات اللائحة على الجميع، سواء المنتج أو المستورد أو الحالات الشخصية، بعد 6 أشهر من إقرارها، مبينًا أن الهيئة تلقت فعليًّا طلبات شخصية لاعتماد شهادة دخول سيارة كهربائية في السوق المحلية، مؤكدًا أن الهيئة تعكف حاليًّا على الإجراءات الخاصة باستقبال الطلبات التجارية للسيارات الكهربائية، التي ستبدأ فيها خلال شهر من الآن.

 

يذكر أن الهيئة أقرت منذ أيام، اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية، التي تهتم بالمتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وتضمنت أكثر من 30 متطلبًا تتعلق بالحماية والصيانة والتخزين والاستهلاك وتركيب المعدات والعلامات.

 

وكانت الهيئة أوقفت استيراد السيارات الكهربائية مؤقتًا لحين وضع المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المناسبة للسوق السعودية.

 

المزيد عن: السيارات الكهربائية السوق السعودية السعودية
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