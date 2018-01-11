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إسرائيل تقر بناء 1100 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

الخميس 11/يناير/2018 - 09:55 ص
إسرائيل تقر بناء 1100 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
بناء مستوطنات
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أسماء العزب
 

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بناء 1100 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وقد عقدت "لجنة البناء والتخطيط العليا" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، اجتماعًا بطلب من وزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان، للموافقة على البناء الفوري لألف ومئتين وخمسة وثمانين وحدة استيطانية جديدة في أرجاء الضفة الغربية، أبرزها منطقة غور الأردن ومستوطنات الطوق التي تحيط بالقدس وفي الحي الاستيطاني داخل مدينة الخليل.

 

المزيد عن: فلسطين بناء مستوطنات الضفة الغربية اسرائيل
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