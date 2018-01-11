"جينيسيس" تصمم سيارة رياضية خارقة تضعها في منافسة مع فيراري وبورش
الخميس 11/يناير/2018 - 09:36 ص
صممت شركة "جينيسيس" سيارة رياضية خارقة، للمنافسة الشرسة التي ستكون بينها وبين "فيراري وبورش"-على حد قول الشركه-، وهذا بعد إعلان انفصالها عن الشركة الأم "هيونداي".
وخلال فعاليات معرص الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018 المقام في ولاية نيفادا الأمريكية، أكد "Luc Donckerwolke" نائب رئيس قسم التصميم لدى هيونداي بأنها سيارة ذاتيًا القيادة، وهذا ما صرح به فقط ولا يريد أن يكشف عن شيء آخر يخص السيارة.
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