"جينيسيس" تصمم سيارة رياضية خارقة تضعها في منافسة مع فيراري وبورش

صممت شركة "جينيسيس" سيارة رياضية خارقة، للمنافسة الشرسة التي ستكون بينها وبين "فيراري وبورش"-على حد قول الشركه-، وهذا بعد إعلان انفصالها عن الشركة الأم "هيونداي".





وخلال فعاليات معرص الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018 المقام في ولاية نيفادا الأمريكية ، أكد " Luc Donckerwolke" نائب رئيس قسم التصميم لدى هيونداي بأنها سيارة ذاتيًا القيادة، وهذا ما صرح به فقط ولا يريد أن يكشف عن شيء آخر يخص السيارة.



